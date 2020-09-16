شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 26.90، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 28.90 ثم 29.80 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 26.90 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد