شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على الدعم – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب دعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتفاع الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يلتقي مع الدعم المذكور، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1967.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1952.30 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1934.86 مجدداً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1945.00 والمقاومة 1985.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد