شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتكز على الدعم – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب دعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتفاع الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يلتقي مع الدعم المذكور، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1967.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1952.30 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1934.86 مجدداً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1945.00 والمقاومة 1985.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتكز على الدعم – تحليل - 16-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.