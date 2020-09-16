شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتماسك زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك 50 بشكل جيّد، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد للتوجه نحو 1.3362 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.3110، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3110 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد