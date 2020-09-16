شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بالوصول إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 105.20 ويستقر عنده، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، ليتجه نحو 103.65 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 105.20 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية وزيارة مناطق 106.44 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.50 والمقاومة 105.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط