شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء تتراوح من 90 لـ 140 جنيه الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 – 9 – 2020 استقرارا في الأسعار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت حيث تراوحت الأسعار بين 90 – 140 جنيه للكيلو ، وذلك في ظل زيادة المعروض من الناتج المحلى واستيراد كميات من اللحوم يتم بيعها في منافذ التوزيع المختلفة .

وسجلت للحوم الكندوز 110-130 جنيها، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، و سجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

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تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يوميا مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، للمرور الدورى على جميع المجازر لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وبالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازرومديريات الطب البيطرى، تشن الهيئة حملات مكثفة على محال جزارة اللحوم والأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.