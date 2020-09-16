شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبني مسار صاعد – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الشمعة اليومية فوق مستوى 1.2880، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، في طريقه للتوجه نحو 1.3000 كهدف إيجابي رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3000 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع على المدى القصير، بينما يمثل كسر مستوى 1.2855 عامل سلبي سيضغط على السعر للتوجه نحو 1.2705 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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