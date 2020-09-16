شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء تصحيح هابط خلال الفترة القادمة، لكنه يجد أرضية دعم جيدة عند 1.1840 تحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، حيث يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر للعودة إلى القناة الصاعدة من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 1.1840 سيؤكد استمرار الانخفاض والتوجه نحو 1.1720 كهدف تصحيحي أولي، بينما يمثل اختراق 1.1885 مفتاح العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد وزيارة مستوى 1.2011 كهدف إيجابي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير