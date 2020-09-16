الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري لليابان يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 248.3 مليار ين مقابل ما قيمته 11.6 مليار ين في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 37.5 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.35 تريليون ين مقابل ما قيمته 0.04 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.01 تريليون ين.

 

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 14.8% مقابل 19.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 20.8% مقابل 22.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يولو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 18.0%.

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