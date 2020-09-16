شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري النيوزيلندي دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الثاني والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.83 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1.90 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 1.56 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 0.69 مليار دولار نيوزيلندي.

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