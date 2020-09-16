شكرا لقرائتكم خبر عن رواد 2030 يكشف انجازات حملة ابدأ مستقبلك فى الجامعات والمدارس .. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن الإنجازات التي حققها في محور نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق حملة "ابدأ مستقبلك " والتي تغطى جميع المحافظات على مستوى المدارس والجامعات .



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حيث تضمن عدد من الانجازات جاءت كالتالى : -

اطلاق حملة ابدأ مستقبلك جامعات في 14 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية

تدريب 50 مدربا و 1328 معلما من 285 مدرسة على ريادة الأعمال تدريب 162 مدير مدرسة على ريادة الأعمال تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات بها مشاركة طلاب الحملة بعدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية ومنها المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم تم ابتكار حلقات كرتونية باسم ابدأ مستقبلك

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يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت ممثلة في مشروع رواد 2030 ، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعة ،وذلك بحضور غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسامح محمد- مدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة، ووائل عبدالكريم - متخصص فى ريادة الأعمال، ومحمد صقر-رائد اعمال، وذلك بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم فى تحفيز الطلاب على خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.