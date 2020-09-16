شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية العام – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.80% بما يعادل 65.671 نقطة، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة 8,000.00، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد من تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ومصحوباً بارتفاع تدريجي بأحجام التداول. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,103.94 ومستوى المقاومة 8,400.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يصل بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية العام – تحليل صباحي – 16-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.