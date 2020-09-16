شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 5882 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5900 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 5900 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 6150 نقطة كمستوى اول.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,862 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,895 نقطة