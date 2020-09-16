شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9892 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والهام عند 9900 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10250 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,841 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,929 نقطة