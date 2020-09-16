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شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن تقييم صفقة شراء "أوراكل" لأصول "تيك توك" في أمريكا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أوراكل" هذا الأسبوع أنها الفائز بصفقة الاستحواذ على أصول شركة "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وتسعى "بايت دانس" الصينية لإرضاء الولايات المتحدة وتفادي حظر أعمال تطبيقها "تيك توك" في هذا السوق الحيوي، ولهذا السبب، قررت بيع أصولها وإبرام شراكة مع "أوراكل".
وأعربت الإدارة الأمريكية في مناسبات مختلفة عن قلقها من أعمال "تيك توك" واحتمال استغلال لبيانات المواطنين الأمريكيين في التجسس لصالح وكالات استخباراتية صينية.
من جانبه، قال المستشار بالبيت الأبيض "جاريد كوشنر" إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجري مراجعة لصيقة لمسعى "أوراكل" للشراكة مع "بايت دانس" الصينية لمواصلة عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وأكد أنه على حد علمه، في النهاية، من حق الشركات تحديد وجهاتها الاستراتيجية والاستثمارية وتحديد ما تريد أن تبرم صفقة معه.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوراكل" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 60.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 61.6 دولار وأقل سعر عند 59.3 دولار.
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