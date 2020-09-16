الجزيرة ريت يحلق عالياً – تحليل صباحي – 16-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة ريت (4331) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.73% بما يعادل 0.72 نقطة، كما يدعم السهم تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من جماح مكاسب السهم القادمة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 22.00.
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