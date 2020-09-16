شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي ريت1 (4338) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.02 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.79 ومستوى المقاومة 9.16.