شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي ريت (4340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 0.04 نقطة، كما يستفيد السهم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 9.31 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.09 ومستوى المقاومة 9.31.