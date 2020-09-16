شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 11.81، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.03% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 11.81، ليستهدف مستوى المقاومة 13.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50.