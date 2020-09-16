شكرا لقرائتكم خبر عن ساب محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ساب (1060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.07% بما يعادل 0.80 نقطة، كما يستفيد الزوج أيضاً من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكون ما يسمى بالدايفرجنس الإيجابي بها.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.15 ومستوى المقاومة 28.00.