شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 36.00 ويغلق أعلاه، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 36.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.60 ومستوى المقاومة 36.75.