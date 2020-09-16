شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يرتفع بتداولات تتسم بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط تداولات متذبذبة ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 11.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.77 ومستوى المقاومة 10.58.