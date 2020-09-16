شكرا لقرائتكم خبر عن «جيان» تدشن الفرع الـ 11 في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «إيربان فوودز»، الشراكة الاستراتيجية بين «مراس» و«دبي القابضة»، عن تعزيز حضور علامتها التجارية «جيان» بافتتاح هايبر ماركت متكامل في ممشى الخوانيج- «لاست إكزت»، مؤكدة أن خطط التوسع في الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح. ووفقاً لمارك أنتوني لاك، الرئيس التنفيذي لـ «جيان»، فإن الافتتاح الجديد هو الـ 11 وأول هايبر ماركت في مدينة دبي، ويتوافق مع الاستراتيجية القوية التي تعتمدها العلامة التجارية لتوسيع نطاق وجودها، وذلك باستهداف المجتمعات السكنية والتجارية الحالية والمستقبلية في جميع أنحاء المدينة. وقال لاك: إن النجاح الكبير لحديقة شاحنات الطعام «لاست إكزت»، إضافة إلى النمو والتطور السريع الذي شهدناه في منطقة الخوانيج بما في ذلك افتتاح مركز تجاري عالمي المستوى، جعل قرارنا بافتتاح هايبر ماركت «جيان» في هذه المنطقة أمراً في غاية السهولة. ومن المؤكد أن «جيان»، المعروف عالمياً باسم الهايبر ماركت المصمم لحياة المدينة، سيحظى بترحيب حار من قبل السكان المميزين الذين يقيمون ويعملون في هذه المنطقة الحيوية.

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