شكرا لقرائتكم خبر عن 782 مليون دولار صادرات مصر للخمسة الكبار فى يونيو والإمارات فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية نحو 782 مليون و400 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 646 مليون و30 ألف دولار في شهر يونيو من عام 2019، بزيادة بلغت 136 مليون و370 ألف دولار ، وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن دولة الإمارات العربية جاءت في صدارة ترتيب الخمس الكبار، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 275 مليون و897 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 117 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 158 مليون و897 ألف دولار، وكانت أبرز الصادرات المصرية إليها الأحجار الكريمة واللؤلؤ والحلى، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية.

وفي المركز الثاني كانت الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 136 مليون و486 ألف دولار، وكانت أبرزها الملابس والسجاد والأغطية، يليها تركيا واستقبلت صادرات بقيمة 124 مليون و978 ألف دولار.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بالقائمة واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 123 مليون و541 ألف دولار، وكان أبرزها الحديد والصلب "فولاذ" وآلات وأجهزة كهربائية وفواكه وخضروات ونباتات ومحضرات غذائية، وأخيرا كندا واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 121 مليون و498 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 42 مليون دولار فقط في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 78 مليون و652 ألف دولار، وكان أبرز الصادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى، والحديد الصلب "فولاذ" وملابس.