94 % من منشآت دبي التجارية ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

كشفت إدارة الرقابة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن أنها نفذت أكثر من 65 ألف زيارة ميدانية للتفتيش على المنشآت التجارية في الإمارة خلال حملاتها الرقابية التي تزامنت مع التدابير والإجراءات الاحترازية الحكومية لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد-19».

وذكرت «الرقابة التجارية» أن عدد المنشآت التجارية المستوفية لشروط التدابير والإجراءات الاحترازية بلغ أكثر من 61 منشأة، في حين تم إغلاق 474 منشأة، ومخالفة 80 منشأة بسبب عدم الالتزام بالتدابير، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وممارسة أنشطة تجارية غير مسموح بها.

وأظهرت الزيارات الميدانية، التي شملت جميع مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة منذ انطلاقها خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها «اقتصادية دبي»، التزام نحو 94% من المنشآت التجارية بالتدابير والإجراءات الاحترازية.



جولات تفتيشية

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وأشار عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي»، إلى أن الدائرة تنفذ جولات تفتيشية يومية مكثفة على مدار الساعة على كافة انحاء الامارة تشمل الاسواق المفتوحة والمراكز التجارية ومراكز التسوق وذلك للتأكد من مدى التزام اصحاب الاعمال ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين بالتدابير والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كوفيد -19».

وأضاف التناك قائلاً: «تتضاعف الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفات، وقد تصل لإغلاق المنشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وتقدر القيمة النقدية للمخالفة حسب نوعها».



التزام المنشآت



وتعكس نسب التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، التي لامست 94%، ارتفاع وعي المنشآت التجارية بالمتغيرات التي طرأت على آليات مزاولة الأعمال في الإمارة. وتهدف «اقتصادية دبي» من خلال الجولات التفتيشية بشكل عام، والتنبيهات التي يوجهها قطاع الرقابة التجارية، إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والاجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع في ظل جائحة فيروس «كورونا».

وتدعو «اقتصادية دبي» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية متعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال مرحلة إعادة فتح الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الموقع الالكتروني للدائرة.