لوفتهانزا تدرس تقلص الأسطول والوظائف بدرجة أكبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قد تقلص أسطولها بواقع 130 طائرة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

سيعني هذا خفضا يزيد 30 طائرة على الأقل عن الخطط السابقة لشركة الخطوط الجوية التي تلقت مساعدة حكومية من أجل الاستمرار في العمل.

وأبلغ كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا العاملين أن إدارة الشركة ستبت في الخطوة خلال الأسبوع القادم، حسبما قاله المصدران لرويترز.

وأوضحا أن من المرجح أن يتقلص عدد موظفي لوفتهانزا - الذي كان يبلغ حوالي 140 ألفا قبل أزمة فيروس كورونا - بمقدار الخُمس.

يعادل ذلك 28 ألف وظيفة، بزيادة طفيفة عن الخطة السابقة التي تتضمن إلغاء 26 ألف وظيفة.

وأحجم متحدث باسم لوفتهانزا عن التعليق، مكتفيا بالقول إن قرارا لم يصدر.

تلقت لوفتهانزا مساعدة حكومية بتسعة مليارات يورو (10.7 مليار دولار) في يونيو/ حزيران. وقالت الشركة الشهر الماضي إنها تتوقع العمل بحوالي 50% من الطاقة الاستيعابية بنهاية 2020 ثم الوصول إلى ثلثي مستوى العام الماضي في 2021.

(رويترز)