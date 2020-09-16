شركة مملوكة لـ«العالمية» تستحوذ على حصة في منصة رقمية أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت شركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية» (Multiply)، التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة في المنصة الرقمية «ييلدمو»، إحدى أسرع الشركات نمواً، المتخصصة في مجال الدعاية الرقمية وتحليلات اهتمامات العملاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي شركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية»، المملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة (IHC) المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: IHC)، الرامية إلى استكشاف آفاق أوسع من فرص النمو عبر إبرام الشراكات الدولية وضخ استثمارات رئيسية. سيفتح هذا الاستثمار في شركة «ييلدمو»، ومقرها نيويورك، آفاقاً أوسع من التعاون المشترك لتوسيع نطاق محفظة خدمات شركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية»، والتي تشمل تطوير العلامات التجارية والاستراتيجيات التسويقية والدعاية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي والأبحاث المتعلقة بالأسواق. وقد نجحت شركة «ييلدمو»، بدعم من مستثمرين آخرين من بينهم «جوجل فنتشورز» و«يونيون سكواير فنتشورز»، في تطوير منصة دعائية متوفرة عبر الهواتف الذكية قادرة على توثيق بيانات ثاقبة، والتي يتم دمجها لاحقاً مع إمكانات تكنولوجيا التعلم الآلي لتوفير تجربة دعائية متميزة للمستهلكين مع تحقيق عوائد مرتفعة على استثمارات العملاء. وقالت سامية بوعزة، المديرة العامة لشركة المضاعفة للاستشارات التسويقية: يأتي استثمارانا في منصّة «ييلدمو» تماشياً مع قيمنا ورؤيتنا المتمثّلة في المضي قدماً نحو توسيع نطاق حضورنا وتعزيز كفاءاتنا وإمكاناتنا. ويكمن نجاح الاستثمار في مواكبة متغيرات مشهد الأعمال المتنامي بوتيرة متسارعة، لأن التأخر في مواكبة متغيرات السوق تهدد استمرارية أي عمل. وتُعد الشركة العالمية القابضة خامس أكبر شركة عامة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأصول قيمتها 10.7 مليار درهم.