شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» تدعم أول نظام تتبع للحاويات في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الخدمات اللوجستية «بي آند أو فيري ماسترز» عن إطلاق خدمة جديدة لعملائها تسمح لهم بـ «تتبع وتعقب» مسار الحاويات، لتصبح الشركة اللوجستية الأولى التي تقدم هذا النوع من التقنيات في أوروبا. وتأتي تلك الخدمة الجديدة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها شركتها الأم «موانئ دبي العالمية» لتسريع رقمنة سلسلة التوريد العالمية وزيادة قدرات وكفاءة المنصات اللوجستية الرقمية. وتقوم هذه التقنية المبتكرة بإرسال تحديثات منتظمة للعملاء تسمح لهم بمعرفة الوقت الفعلي والموقع المحدد لشحناتهم أثناء نقلها عبر البحر أو الطرق البرية أو السكك الحديدية. ومن المتوقع أن تسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف وزيادة السرعة في تبادل البيانات. وتم تصميم نظام «التتبع والتعقب» الجديد من أجل الإسراع برقمنة العمليات التجارية وتمكين العملاء من متابعة شحناتهم بصورة أفضل وأكثر فاعلية. ويتم إطلاق هذه التقنية اعتباراً من الشهر الجاري، وتهدف الشركة إلى تطبيقها في أكثر من نصف أسطول الحاويات سعة 45 قدماً والمكون من 4000 حاوية بنهاية هذا العام، مع تعميمها في كامل الأسطول بحلول عام 2021. وقال «ثورتين رانج»، المدير التنفيذي لدى شركة «بي آند أو فيري ماسترز»: إننا نبذل قصارى جهدنا لحل المشاكل اللوجستية المستعصية التي تواجه عملاءنا، ونتوقع أن تسهم تلك الخطوة الجديدة من رحلتنا نحو الرقمنة في تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر أوروبا لتصبح أسرع وأكثر ذكاءً. ونحن نؤكد لعملائنا التزامنا بمواصلة الاستثمار لتقديم منصات جديدة تساعد على تحسين مستوى التدفق التجاري وتوفير خدمات لوجستية متكاملة من جهة المنشأ وحتى وصولها إلى المقصد. وقال «ستيفان كالموند»، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكسيوت»: عادةً ما تسعى الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البيانات إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التحكم والتنبؤ من أجل تحسين عناصر الثقة والاعتمادية والمساءلة لديها. والآن، تستطيع شركة «بي آند أو فيري ماسترز» ـ التي تعد من أكثر عملائنا حرصاً على التجديد والابتكار ـ الوصول بسهولة إلى جميع المعلومات التي تحتاج إليها، والتي تساعدها على تحقيق التنسيق الكامل بين أسطولها، وزيادة الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وأتمتة عملياتها التجارية. ويعتبر النظام الجديد أحدث خطوة في سلسلة التطورات التي سجلتها «بي آند أو فيري ماسترز» خلال فترة الـ 12 شهراً الأخيرة، ومن بينها افتتاح مخزن جديد على مساحة 17 ألف متر مربع في روتردام، وبدء عملياتها في المجمع اللوجستي بميناء «لندن جيت واي» التابع لـ «موانئ دبي العالمية». كما أطلقت الشركة خدمات وعمليات جديدة تسمح بالربط بين كلٍ من بودابست (المجر) ودويسبورغ (ألمانيا) وروتردام (هولندا)، وكذلك بين أوراديا (رومانيا) ولودز (بولندا).