شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقار تدعم سوق دبي مع مواصلة التحركات العرضية للمؤشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود واصلت أسواق الأسهم تحركاتها العرضية، مع تباين أداء المؤشرات العامة، بارتفاع طفيف لمؤشر سوق دبي، الثلاثاء، بدعم من قطاع العقار، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.14%، متأثراً بأداء قطاعي البنوك والطاقة. وبلغ إجمالي سيولة الأسهم نحو 637.2 مليون درهم، بتداول 443.3 مليون سهم والتي نفذها المستثمرون من خلال 7194 صفقة، حيث شهد سوق أبوظبي 337.4 مليون درهم، بتداول 101.7 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 299.8 مليون درهم، بتداول 341.6 مليون سهم. سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.47%، مضيفاً 10.7 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2293.1 نقطة، فيما فشل المؤشر العام في المحافظة على صعوده الصباحي بعد أن اخترق المؤشر مستوى 2300 نقطة لكنه تخلى عن هذا المستوى مع نهاية الجلسة. وتلقى السوق دعماً من قطاع العقار والاستثمار والاتصالات، بينما تراجع مؤشر قطاع واحد وهو الخدمات. وارتفع قطاع العقار ملامساً 1% تقريباً، مع ارتفاع «إعمار مولز» 3.5% إلى 1.48 درهم، بتداول 36 مليوناً، و«الاتحاد العقارية» 2% إلى 0.306 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.77%، و«ديار» 1.02% وارتفع «إعمار العقارية» 0.7% إلى 2.93 درهم، بتداول 48.8 مليون درهم، وتراجع «داماك» 2.38%. وارتفع الاستثمار 0.6%، مع صعود «شعاع» 1% و«دبي للاستثمار» 0.84%. وتفاعل سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» مع إفصاح الشركة عن التدفقات النقدية المتوقعة من بيع حصتها غير المباشرة في شركة «خزنة داتا» بنحو 800 مليون درهم، حيث ارتفع السهم 1.72% ليغلق عند 5.31 درهم. واستقر قطاع البنوك دون تغيير، وسط استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بتداول 12.6 مليون درهم و47.5 مليون درهم على التوالي، بينما ارتفع «أملاك»1.21%. وارتفع التأمين 0.43%، بصعود «سلامة» 1.29% إلى 0.78 درهم، بتداول 16.3 مليون درهم، بعد أن دعت الجمعية العمومية المستثمرين لمناقشة توزيع أرباح نصف سنوية، بينما واصل «أمان» تراجعه، حيث أغلق عند 0.808 درهم، بتراجع 4.94%، وتراجع «دار التكافل» 4.95%. وارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» للجلسة الثانية على التوالي، 1.52% إلى 0.133 درهم، بتداول 1.4 مليون درهم. وغلب اللون الأخضر على قطاع النقل، مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.05% و«العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 0.53%. وتصدرت 4 أسهم مزدوجة الإدراج ارتفاعات سوق دبي، حيث ارتفع «الإثمار» 14.57% و«آن ديجيتال»6.6% و«السلام القابضة» 3.7% و«السلام البحرين» 2.3%. سوق أبوظبي واستمر تبادل الأدوار بين الارتفاع والانخفاض في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة السابعة على التوالي، حيث تراجع المؤشر العام خلال جلسة الثلاثاء، هامشياً، بنسبة تبلغ 0.14% أي بنحو 6.12 نقطة، ليغلق عند 4509 نقطة. واستحوذت 5 شركات في السوق على 85% من السيولة، وعلى رأسها «أبوظبي الأول» بنحو 75 مليوناً ثم «العالمية القابضة» 73.2% مليون، ثم «الدار» 59 مليوناً و«أدنوك للتوزيع» 57.8 مليون. ودفع تراجع قطاع البنوك 0.36% والطاقة 1.22% والصناعة 0.87%، بالمؤشر العام للتراجع، وذلك أمام ارتفاع الاستثمار 1.62% والسلع 2.35%. وارتفع سهم «العالمية القابضة» للمرة الأولى منذ 3 جلسات، بعد أن شهد استقراراً متواصلاً وسط سيولة قوية، حيث ارتفع بنهاية الجلسة 1.57% إلى 37.6 درهم، بتداول 73.23 مليون درهم، بعد أن أعلنت عن استحواذ شركة تابعة لها على حصّة في المنصة الرقمية الأمريكية ييلدمو. وصعد سهم «إشراق للاستثمار» بأكثر من 6% إلى 0.405 درهم، بتداول 6.8 مليون درهم. وهبط قطاع الطاقة، بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.87% إلى 3.4 درهم، بتداول 57.8 مليون درهم، متأثراً بعمليات جني أرباح جزئية بعد صعوده لمستويات قياسية، كما تراجع «دانة غاز» 0.27% و«طاقة» 3.57%. وتراجع المؤشر العام، مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.7% إلى 11.3 درهم، بتداول 75 مليوناً، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.36%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.9% و«رأس الخيمة الوطني» 1.99%. واستقر «الدار العقارية» دون تغيير، لكن السهم شهد سيولة قوية بلغت 59 مليون درهم. وارتفع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 14.55% و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 14.04%، بينما تراجع «ميثاق» 4%. توجهات المستثمرين واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، لكن بمحصلة ضعيفة بلغت 25.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 182.2 مليون درهم، ومبيعات بنحو 156.2 مليون درهم. وفي المقابل، سجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 33.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بـ 355.7 مليون درهم، ومبيعات بـ 389.4 مليون درهم. وبلغت محصلة شراء المستثمرين الخليجيين في سوقي دبي وأبوظبي نحو 10.4 مليون درهم. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، بلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 361.3 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتها نحو 384.6 مليون درهم، لتصل محصلة البيع إلى 23.3 مليون درهم، لكن الجزء الأكبر منها في سوق دبي بنحو 23.17 مليون درهم