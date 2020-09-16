شكرا لقرائتكم خبر عن فهد القرقاوي: الجائحة أظهرت كفاءة خدمات حكومة دبي والمناطق الحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ورئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، أن المؤسسة تعمل بشكل وثيق مع المستثمرين، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لاستثمارات نوعية جديدة، تواكب تطور الأسواق العالمية، وتعزز استدامة ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي. مشيراً إلى أن الجاهزية للمستقبل تدعم فرص النمو والشراكة والابتكار للمستثمرين. وتحافظ على مكتسبات الإمارة، وأبرزها تصدرها لمدن المنطقة على مدار عقد كامل خلال الفترة من 2010 - 2019، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك خلال الحوار المفتوح، الذي نظمته اقتصادية دبي ضمن سلسلة «حوار السوق»، وجاء تحت عنوان: «الجاهزية للاستثمار: مستقبل النمو والشراكة والابتكار» تم خلاله تسليط الضوء على جاهزية بيئة الاستثمار في إمارة دبي؛ للتعرف إلى دور المقومات الاستراتيجية للإمارة والأنواع الجديدة من الاستثمار، في تمكين الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والشراكة والابتكار، في ظل اتجاهات الاستثمار العالمية، ما بعد «كوفيد-19». وأوضح القرقاوي، أن جائحة «كوفيد-19»، أظهرت مدى كفاءة وسرعة الخدمات التي تقدمها حكومة دبي والمناطق الحرة لتسهيل عملية إنشاء وترخيص مشروعات الاستثمار والشركات في الإمارة، والتي خلقت فرصاً جديدة للاستثمار، تعزز نمو وتوسع أعمال المستثمرين في قطاعات الرعاية الصحية والعمليات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات جديدة، مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة المتقدمة. وقال: لا يخفى على مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، مزايا دبي التي تتمتع بها وجعلتها وجهة للاستثمار ومزاولة الأعمال للشركات العالمية والناشئة. وهو ما نطلق عليه المقومات الاستراتيجية، وتشمل البنية التحتية والتشريعية والخدمات العامة والموقع الجغرافي وغيرها من المقومات، التي عززت مكانة دبي العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، وكمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي. ولكن كما تعلمون فإن الاستثمار في جوهره معنيّ بالمستقبل، ولهذا تواصل إمارة دبي مسيرة تطوير جاهزيتها في كافة المجالات بخطوات واثقة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. الاستثمارات الجديدة وأضاف القرقاوي: من هنا تأتي أهمية جاهزية دبي لاستقطاب الاستثمار بأشكاله التقليدية والجديدة، والتي تبلورت في إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات المتخصصة على مدار السنوات الماضية، التي عززت من جاهزية الإمارة لجذب الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة، أهمها الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والمدينة الذكية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والنقل والمواصلات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتجارة الالكترونية، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وساهمت تلك المبادرات في تحقيق دبي مكانة متميزة ضمن أهم عشر مدن جاذبة للاستثمار في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية. من جهة أخرى لفت القرقاوي، إلى أن اتجاهات الاستثمار العالمية، تؤكد أهمية نضج السوق المحلي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، التي أصبحت من أهم عوامل جذب الأنواع الجديدة من الاستثمار، خاصة استثمارات رأس المال الجريء في الشركات الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ. واستطاعت دبي رغم تحديات جائحة «كوفيد- 19»، والقيود المفروضة على السفر عالمياً أن تحقق إنجازاً جديداً في جذب استثمارات تتجاوز ملياري درهم في الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. تسهيل التوسع وحول دور مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وخدماتها، أكد القرقاوي، دورها في تنمية وترويج ودعم فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال برامج استراتيجية وخدمات متخصصة لمجتمع المستثمرين المحلي والعالمي. مشيراً إلى أن المؤسسة تمثل إمارة دبي في كافة الجهات الحكومية واللجان الوطنية المتخصصة والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر. كما تقدم خدماتها مجاناً لتسهيل نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين الأجانب في إمارة دبي، لعدة فئات تتضمن المستثمرين والهيئات الحكومية الداعمة لتوسع الشركات عالمياً والشركات الاستشارية المتخصصة، في إطار معايير عالمية خاصة بتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر. نتائج الاستثمار الأجنبي وفيما يتعلق بأبرز النتائج التي حققتها إمارة دبي على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار القرقاوي، إلى أن الإمارة تحتل موقعاً متميزاً في مؤشر فايننشال تايمز (إف دي إيه ماركتس)، الذي يرصد تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم، وتصنف دبي كمدينة عالمية رئيسية في كافة المقارنات المرجعية، وتصنيفات أداء المدن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من أداء مستدام في جذب الاستثمار على مدار السنوات العشر السابقة. وعلى المستوى الاستراتيجي حققت إمارة دبي إنجازاً عالمياً جديداً في استدامة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لتعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة، ومركز لمقرات الشركات العالمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. توسع الأعمال خلال النصف الأول وخلال النصف الأول من العام الجاري، وعلى الرغم من الآثار السلبية التي تركها تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، على نشاط توسع الأعمال والانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، حافظت دبي على ريادتها بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً؛ حيث جاءت في المركز الأول ضمن المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والمركز الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة. والمركز الرابع عالمياً من حيث رؤوس أموال المشروعات.