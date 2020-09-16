«سياحة أبوظبي» تطالب الفنادق بالالتزام بتوجيهات تشغيل المسابح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم أفادت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أن عدداً من المنشآت الفندقية لم تلتزم بالاشتراطات والمعايير الواجب التزامها أثناء إعادة تشغيل المسابح بها، موضحة أن هذا الأمر يعد مخالفاً للقوانين وقد يتسبب في تعريض صحة النزلاء ومن حولهم للخطر. وأكدت الدائرة في تعميم لها موجه للمنشآت الفندقية بضرورة وأهمية الالتزام بجميع التوجيهات ومعايير الصحة والسلامة المنصوص عليها في الدليل الخاص بذلك، وفي حال عدم التقيد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية جزائية ضد المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة. وأوضحت الدائرة أنه يترتب على جميع المنشآت الفندقية تزويد الدائرة على البريد الإلكتروني بسجل إحصائيات أسبوعي يشمل ساعات العمل ونسبة النزلاء أو مرتادي المسبح خلال ساعات العمل والتي تمتد بين الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساء كل يوم. وأبلغت الدائرة بأنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشيها، على أمل التقيد بالإجراءات والتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين.