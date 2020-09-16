شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت ينضم لخدمة المسافرين في مطار دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” انضم، «رحال»، الروبوت التابع لهيئة الصحة بدبي إلى خدمة العملاء في مطار دبي الدولي، حيث يقدم المعلومات ومتطلبات فحص PCR وإرشادات ممارسات التباعد الجسدي في المبنى رقم 3. ورحبت مطارات دبي بأحدث أعضاء فريق خدمة العملاء، وقالت على «تويتر»: «نقدم لكم رحّال، الرجل الآلي التابع لهيئة الصحة بدبي الموجود في مبنى 3، والمستعد للإجابة عن أي استفسار لديكم حول إجراءات السلامة في المطار».

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