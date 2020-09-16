518 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، أكثر من 518 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 150 مبايعة بقيمة 269.97 مليون درهم منها 26 مبايعة لأراض بقيمة 111.58 مليون درهم، و124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 158.39 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حصيان الأولى، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نايف، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.49 مليون درهم منها 35 رهناً لأراض بقيمة 178.7 مليون درهم و21 رهناً لفلل وشقق بقيمة 26.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المرر بقيمة 50 مليون درهم وآخر في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 35 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 42.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 14 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.