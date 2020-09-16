افتتاح «فود سنترال» ضمن مشروع تطوير «سيتي سنتر ديرة» بـ 377 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت «ماجد الفطيم»، «فود سنترال» (Food Central)، في «سيتي سنتر ديرة»، استجابةً للرغبة المتزايدة لدى المستهلكين بخيارات طعام طازجة ومتطورة، حيث ستقدم وجهة الطعام المبتكرة مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق من مختلف أنحاء العالم. ويُعتبر «فود سنترال» جزءاً من مشروع تجديد وتطوير مركز التسوق الذي تبلغ قيمته 377 مليون درهم، من أجل إثراء تجربة التسوق لزوار المركز من خلال رحلة أكثر متعة وراحة. ويتميز «فود سنترال» باحتوائه على خلية نحل حية لإنتاج العسل الطبيعي، وجدار عشبي يحتوي مجموعة من النباتات الورقية الطازجة. مفاهيم الأطعمة وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق (الإمارات والبحرين وعمان)، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «أطلقنا هذه الوجهة المبتكرة لنقدم للمتسوقين ورواد المطاعم مساحة مريحة لاستقبالهم وتناول الطعام، وكذلك لتزويدهم بتجربة مأكولات عالية الجودة». تيوب دبي يحتوي «فود سنترال» على العمل الفني «تيوب دبي» (Tube Dubai)، المصنوع على شكل شبكة تشبه شبكة الصيد، من خيوطٍ مرنة تمتد على الحيطان والأسقف لتشكل ساحة عائمة، تتيح للزوار استخدامها كمساحة للتلاقي واكتشاف سحر المكان وجماله من الأعلى. وصُمم «تيوب دبي» كريستوف كاتزلر وهو مستوحى من الهندسة المعمارية الحيوية وطابع المدن في العقود السابقة. ويحتضن «فود سنترال»، مجموعة من المطاعم ومنافذ المأكولات لينضم إلى مجموعة من الخيارات المتنوعة من مرافق الترفيه والتجزئة التي توجد في «سيتي سنتر ديرة» والتي تشمل 20 شاشة «فوكس سينما» وأكثر من 371 متجراً للبيع بالتجزئة.