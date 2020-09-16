شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تواصل ردع المخالفين لإجراءات التباعد الجسدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أغلقت اقتصادية دبي مطعماً في منطقة الصفا الثانية لعدم التزامه التدابير الاحترازية وأهمها التباعد الجسدي.

‏ومن جانب آخر خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 9 محال لعدم ارتداء الكمامات من جانب الموظفين وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي.

وتم تنبيه 16 محلاً لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 762 محلاً.

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