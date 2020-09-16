«اتصالات» تتيح خدمات شبكة الجيل الخامس الثابتة للمرة الأولى في الإمارات

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أعلنت «اتصالات» عن بدء توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لمشتركيها في الإمارات من خلال شبكة الجيل الخامس الثابتة، ما يتيح للمشتركين مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K، والاستمتاع بالألعاب السحابية بزمن استجابة منخفض تماشياً مع المتطلبات المتزايدة على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز خلال المرحلة الراهنة.

وأفاد المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: تفتخر «اتصالات» بتوفير خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت «FWA» للجيل الخامس، والتي تُضاف إلى سلسة الإنجازات التي حققتها الشركة في مضمار شبكة الجيل الخامس، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتزويد مشتركينا في الإمارات بأحدث التقنيات وتعزيز البنية التحتية في القطاع. ويمهد هذا الإعلان المهم الطريق نحو المزيد من الاستخدامات المرتكزة على تقنية الجيل الخامس والمبنية على التقنيات والحلول المستقبلية، وهي الخطوة الأولى في الطريق نحو الخدمات المتطورة المدعمة بتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت، والتي ستوفر الفرص والتجارب المملوءة بالابتكار للأفراد وقطاع الأعمال في دولة الإمارات.

وتوفر «اتصالات» الأجهزة الداعمة لتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت للجيل الخامس، والتي يتم تركيبها لدى المشتركين وربطها لاسلكياً مع أبراج شبكة الجيل الخامس، على أن يتم توصيلها مع جهاز الراوتر المنزلي للحصول على الإنترنت بنفس الطريقة الخاصة براوتر الألياف الضوئية.