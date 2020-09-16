غرفة عجمان تتعاون مع ايلغروسير لتوسيع التجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تعاون مع ايلغروسير بهدف التعاون المشترك والاستفادة من إمكانات الطرفين بما يخدم رواد وأصحاب المشاريع ويدعمهم في مجال التجارة الإلكترونية، لضمان نمو الأعمال وتطورها والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة.

وتُعد «ايلغروسير» منصة إلكترونية تعمل كهمزة وصل بين المتاجر ومؤسسات قطاع التجزئة من جانب وأفراد المجتمع، من جانب آخر لتقدم خدمات توصيل البقالة بشكل سريع وآمن.

وقع مذكرة التعاون في مقر غرفة عجمان ناصر الظفري ـ المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ورائد حافظ ـ الرئيس التنفيذي لايلغروسير.

نصت المذكرة على التعاون المشترك بين الطرفين لمساعدة المؤسسات على إنشاء وتوسيع التجارة الإلكترونية، مع تقديم مزايا خاصة لأعضاء غرفة عجمان والتي تشمل خصم على الرسوم التجارية مع فترة تجريبية مجانية لمدة 3 أشهر.

وتشمل القطاعات التشغيلية المستهدفة «تجارة تجزئة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، الهايبر ماركت، السوبر ماركت، ميني مارت، البقالة، تجارة التجزئة المتخصصة أو الأعمال، الجزارة، المسمكة، الخضروات والفاكهة، المنتجات العضوية، المخابز، المحمصة، الحلويات، متاجر الحيوانات الأليفة، القهوة والشاي، الماء».

وبموجب مذكرة التعاون تقدم ايلغروسير جملة من الخدمات للمؤسسات الراغبة في تعزيز تجارتها إلكترونياً ومنها: «إدارة كتالوج المنتجات، تطبيق لتلقي الطلبات وتوصيلها، خدمات التوصيل، اختيار السلع، الدفع عبر الإنترنت، دعم السوق، عروض العلامات التجارية الأسبوعية، عمليات التشغيل والاقتراحات، خدمة العملاء وخدمة الدعم ما بعد البيع».

وأوضح ناصر الظفري أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تنويع خدمات القيمة المضافة الموجهة للأعضاء من الشركات والمصانع، وبحث سبل التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أهمية مذكرة التعاون ودورها في فتح المجال للعديد من القطاعات التشغيلية في الإمارة، لتعزيز وجودها وتجارتها الإلكترونية.

وأكد رائد حافظ أن «ايلغروسير» حريصة على تقديم مزايا عديدة لأعضاء غرفة عجمان، لزيادة حجم مبيعات تجارتهم الإلكترونية والوصول لعملاء جُدد، موضحاً أن التطبيق من شأنه فتح المجال للتوسع بالأعمال والسلع مستقبلاً.