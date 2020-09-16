رأس الخيمة تحتضن أعلى مطعم في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت «راك ليجر»، الشركة التابعة لمجموعة «راك للضيافة القابضة» عن افتتاح مطعم «1484 من بورو» (1484 by Puro) الواقع على جبل جيس، وذلك يوم الخميس الموافق أول أكتوبر 2020. ونظراً لموقعه الذي يبلغ ارتفاعه 1484 متراً عن مستوى سطح البحر، سيكون المطعم الأعلى في دولة الإمارات.

ومن موقعه في «مركز جيس للمغامرة»، يقدم مطعم «1484 من بورو» (1484 by Puro) للضيوف إطلالات رائعة على قمم ومنحدرات جبال الحجر إلى جانب قائمة من المأكولات الشهية والمبتكرة.

وقالت أليسون جرينيل، الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة القابضة: يعد جبل جيس من أهم المعالم في إمارة رأس الخيمة، ويقدم لزواره مجموعة متنوعة من تجارب المغامرة الشيقة التي لا تضاهى. ومع افتتاح مطعم «1484 من بورو» في «مركز جيس للمغامرة»، سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بتجربة متكاملة في «قمة جيس للمغامرة» فهي وجهة مستقلة وتعد بمثابة بوابة لمعالم الجذب والمغامرة المختلفة التي يضمها الجبل بما في ذلك جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم، و «جولة منزلقات جيس» و«متاهة جيس المعلقة».