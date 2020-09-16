مجموعة ألف تدعم رواد الأعمال بالتعاون مع «روّاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت مجموعة ألف، والمطور لمشروع الممشى ومشروع «زيرو 6» مول في إمارة الشارقة، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في «روّاد»، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية.

وقع اتفاقية التعاون، سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف».

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم مجموعة «ألف» بتخصيص مساحات إيجارية خاصة لروّاد الأعمال التابعين لمؤسسة «روّاد»، وتقديمها بأسعار تفضيلية، وفق خطط سداد مرنة تصل إلى 12 دفعة، إلى جانب الخصومات على أعمال التهيئة والرسوم الإدارية والتسويقية، وذلك بالإضافة إلى منح فترات سماح قبل البدء بالإيجار، مع توفير حزمة من التسهيلات اللازمة للبدء بتأسيس شركاتهم وأعمالهم.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ألف يندرج في إطار حرص «رواد» على توسيع شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رواد الأعمال، كما يأتي استمراراً لدور المؤسسة في دعم ومساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية ضمن العديد من مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز مهم لريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

وأعرب عطايا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة «رُوّاد»، لتعزيز الخدمات المقدمة لروّاد الأعمال، وضرورة السعي والتكاتف بين جميع الجهات من أجل إيجاد أدوات جديدة، وحلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير عناصر البيئة الاستثمارية الملائمة، لنمو ونجاح هذه المشاريع، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة.