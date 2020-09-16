79 % من أولياء الأمور في الإمارات لا يتتبعون مواقع أطفالهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لطالما حدّد الآباء لأبنائهم الأماكن التي بوسعهم الذهاب إليها وتلك التي يُمنع عليهم أن يتواجدوا فيها، مع وضعهم قيودًا زمنية تضمن عودتهم إلى منازلهم في الوقت المناسب. وثمّة في الوقت الراهن إمكانية متاحة أمام الآباء لمراقبة وجود أطفالهم أينما كانوا وتتبع أماكنهم باستمرار باستخدام برمجيات خاصة. لكن دراسة استطلاعية إقليمية أجرتها كاسبرسكي بين الآباء أظهرت أن كثيرًا منهم في دولة الإمارات لا يُدركون وجود تلك الإمكانية ومميزاتها.

ووفقًا للدراسة الاستطلاعية المعنونة بـ «الأبوة الرقمية المسؤولة»، فإن 79% من الآباء في دولة الإمارات لا يتعقبون أطفالهم لمعرفة أماكن وجودهم. وتختلف أسباب ذلك لتتراوح بين عدم التفكير مطلقًا في مسألة تعقّب مكان الطفل (45%) وعدم معرفة كيفية القيام بذلك (32%). وبوسع الآباء الحصول على برمجيات تتيح لهم بعد تثبيتها على أجهزة أطفالهم إمكانية تحديد أماكنهم على الخريطة وتعيين منطقة آمنة يبقون ضمن حدودها. ومع ذلك، فقد ذكر 42% من الآباء في دولة الإمارات أنهم لم يثبتوا أية برمجية تعقب على أجهزة أطفالهم.

سلامة الأطفال

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وأشار أندريه سيدنكو رئيس قسم حلول سلامة الأطفال في شبكة كاسبرسكي إلى أن العصر الحديث يتيح مجموعة واسعة من البرمجيات المتطورة التي يمكنها أن تساعد في حماية الأطفال من الحوادث، سواء في حياتهم الواقعية أو الرقمية، وقال: «من الضروري معرفة كيفية استخدام هذه البرمجيات والاستفادة من منافعها، فمن المؤكد أن تتبع الطفل لمعرفة مكانه يمكن أن يوفّر على والديه الكثير من المتاعب ويمنحهما راحة البال، ولعلّ مزايا هذه البرمجيات تكمن في سماحها للآباء بالتحكم في حياة أطفالهم الواقعية، علاوة على الرقمية».

الحماية من المخاطر

وتوصي كاسبرسكي بشدة باتباع تدابير ضمان حماية الأطفال على الصعيدين الرقمي والواقعي، ومنها إثراء المعرفة بشأن الأمن الرقمي للأطفال عبر التعرّف الى أحدث التوجهات والتطبيقات، واعتماد السلوكيات المناسبة للحماية من المخاطر، مثل قواعد الأمن الأساسية أثناء الاتصال بالإنترنت. وينبغي الحرص بانتظام على تطوير المعرفة بأمن الاتصال بالإنترنت، والحرص على التواصل مع الطفل ووضع حدود ينبغي له عدم تجاوزها، مع ضرورة مناقشته بالأماكن الآمنة التي يجب عليه الالتزام بها، سواء في الواقع أو على الإنترنت.