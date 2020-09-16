دناتا توسّع عملياتها لتموين الطائرات في مطار دبلن

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باشرت دناتا، عملياتها في مرفق التموين الجديد في دبلن. وسوف يضاعف المرفق الحديث في العاصمة الأيرلندية، الطاقة الإنتاجية للشركة أربع مرات لتصل إلى 40 ألف وجبة يومياً لعملائها من شركات الطيران. ويخدم مرفق دناتا للتموين القائم حالياً في دبلن ستّ ناقلات جوية. ويشكل استثمارها في مرفق جديد لتأكيد التزامها طويل الأجل تجاه أيرلندا وصناعة الطيران المحلية.

وتبلغ مساحة مرفق دناتا الجديد 6300 متر مربع ويقع في مجمع مطار دبلن بالقرب من المرفق الحالي، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف وجبة يومياً. وجاء مشروع التوسيع عقب اتفاقية مع الناقلة الوطنية الأيرلندية «إير لينغس»، حيث باتت دناتا توفر لرحلاتها خدمات التموين في 4 مطارات هي: دبلن وشانون وكورك وبلفاست. وتتعاون دناتا مع «إير لينغس» وشركائها الآخرين لتلبية الطلب المتغير باستمرار مع ضمان أعلى معايير السلامة عبر عملياتها في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: يسرنا الإعلان عن إطلاق عملياتنا في مركز التموين الجديد الذي يعد مرفق الإنتاج الـ65 ضمن شبكتنا العالمية. وعلى الرغم من تحديات كوفيد-19، إلا أن فريق عملنا وشركاءنا نجحوا في إنجاز مشروع ذي جودة إنتاجية عالية وضمن الكلفة المحددة. وقد أصبحنا في وضع أفضل لخدمة مزيد من العملاء في دبلن، سواء في الأجواء أو على الأرض.

وكانت دناتا قد دخلت سوق التموين في إيرلندا عقب تملكها كامل أسهم مجموعة ألفا فلايت Alpha Flight Group في عام 2010، وشملت الصفقة مرفقاً في كورك. ووسعت الشركة عملياتها في يناير (كانون الثاني) 2018 حيث افتتحت مرفق تموين جديداً في دبلن. وتخدم دناتا ست ناقلات جوية في هذين المرفقين.

وشمل استثمار دناتا، الذي تكلّف ملايين اليوروهات في إيرلندا عام 2020، عمليات البناء والتجهيز والمركبات وتدريب الموظفين. وبالإضافة إلى المنشأة الجديدة في دبلن، ستنجز الشركة قريباً بناء مرفق جديد في شانون وتحديث عملياتها في كورك.

واستثمرت دناتا خلال الأشهر الـ12 الماضية في معدات تموين مصنعة في دونغانون بإيرلندا الشمالية، حيث اشترت أكثر من 60 مركبة تستخدمها حالياً عبر شبكتها العالمية.

وتخدم دناتا، التي تصنف في عداد كبريات شركات التموين العالمية وأكثرها أماناً، ما يزيد على 300 ناقلة جوية حول العالم، ويوفر فريق عملها خدمات تموين عالية الجودة ويزود العملاء من الناقلات الجوية بأفضل الوجبات والمشروبات من 65 منشأة في 12 دولة.