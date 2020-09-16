طيران الإمارات تطرح عروضاً خاصة للطلبة وعائلاتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات عرضاً خاصاً للطلبة الدوليين لمساعدتهم على زيارة عائلاتهم مرات أكثر واستكشاف العالم.

ويتيح العرض أمام الطلبة، سواء أرادوا السفر بين مكان إقامتهم ودراستهم، أو استكشاف العالم مع أصدقائهم خلال فترة الإجازة الدراسية، فرصةً الاستفادة من خصم خاص على تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، ووزن أمتعة إضافي، وإمكانية تغيير تاريخ سفرهم مجاناً قبل 7 أيام من مواعيد رحلاتهم، كما يستفيد ذوو الطلبة ومرافقوهم من هذا العرض الخاص عند السفر برفقتهم.

وبحسب «معهد اليونيسكو للإحصاء»، يختار ملايين الطلبة استكمال دراستهم خارج دولهم والأرقام في تزايد مستمر مع انفتاح الشباب أكثر على خيارات السفر والتعليم. كما يسافر أيضاً الكثير من الطلبة الدوليين خلال العام الدراسي مع أصدقائهم لاستكشاف تجارب جديدة حول العالم.

وتماشياً مع نهجها كناقلة عالمية تحقق التواصل بين الناس والأماكن والثقافات في أنحاء العالم، أطلقت طيران الإمارات هذا العرض لتشجيع الطلبة على استكشاف العالم ومساعدتهم على زيارة عائلاتهم مرات أكثر مع توفير المرونة، لتعديل مواعيد السفر في حال أي تغييرات قد تطرأ على خططهم.

وللاستفادة من العرض، يتوجب على الطلبة أن يحجزوا تذاكرهم قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول باستخدام الرمز الترويجي STUDENT. وجميع التذاكر صالحة لمدة 12 شهراً.

ويمكن للطلبة الانضمام إلى عضوية برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وكسب الأميال واستبدالها مقابل تذاكر أو ترقية درجة السفر أو إقامات فندقية وهدايا فاخرة وخدمات أخرى.