شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق مرتفعا بعد قرار التوزيعات النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء مدعوما بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن التوزيعات النقدية للمساهمين.



وأعلنت "مايكروسوفت" زيادة التوزيعات النقدية بحوالي 10% إلى 56 سنتا للسهم من 51 سنتا للسهم.



كان سهم الشركة التكنولوجية قد تعرض للضغوط بسبب خسارة صفقة أصول "تيك توك" وتحولها صوب "أوراكل".

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ودخلت "مايكروسوفت" في مفاوضات مكثفة للاستحواذ على أصول "تيك توك" الصينية في الولايات المتحدة بعد التضييق عليها من إدارة الرئيس "دونالد ترامب".



لكن "مايكروسوفت" فشلت في إقناع "بايت دانس" الصينية لبيع أصول "تيك توك" لشركة البرمجيات الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 208.7 دولار وسجل أعلى سعر اليوم عند 209.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 206.9 دولار.



وتقدر القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" حاليا بحوالي 1.55 تريليون دولار، ولا تزال خلف مواطنتها "آبل"، وذلك بعد أن قفز سهمها بأكثر من 33% منذ بداية عام 2020 حتى الآن.