شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق في نطاق إيجابي قبل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء بدعم من القطاع التكنولوجي، لكنها قلصت مكاسبها في انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة تطورات السياسة النقدية وما يمر به الاقتصاد الأمريكي من تحديات في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وسوف يعلن غدا الأربعاء عن قراره بخصوص الفائدة.



وتشير التوقعات إلى أن البنك سيبقي على الفائدة قرب الصفر دون تغيير مصداقا لتعهد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بتثبيتها عند هذا المستوى حتى تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم بأن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض بنسبة 0.4% خلال أغسطس/آب، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.

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وفي سوق الخام، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.02 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 38.28 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 38.5 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 37.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.3% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 40.53 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.8 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنقطتين إلى 27995 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28231 نقطة وأقل مستوى عند 27931 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 11190 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11244 نقطة وأقل مستوى عند 11127 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3401 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3419 نقطة وأقل مستوى عند 3389 نقطة.