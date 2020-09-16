- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا يغلق على انخفاض أدنى 10 دولارات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تعرضها لعمليات جني أرباح بعد تجاوز مستوى عشرة دولارات للبوشل في جلسة الإثنين للمرة الأولى في عامين.
يأتي ذلك وسط قوة الطلب من الصين على السلع الزراعية الأمريكية لا سيما الصويا، وفقا ما أكدت بيانات وإحصائيات رسمية.
كانت عقود الصويا قد أغلقت أمس عند 10.08 دولار للبوشل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران عام 2018.
وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من الصويا والمخزون منه في موسم الحصاد 2020/2021.
وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:34 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 9.92 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 10.05 دولار في حين سجل أقل سعر عند 9.90 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الصويا يغلق على انخفاض أدنى 10 دولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.