الاقتصاد

الصويا يغلق على انخفاض أدنى 10 دولارات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تعرضها لعمليات جني أرباح بعد تجاوز مستوى عشرة دولارات للبوشل في جلسة الإثنين للمرة الأولى في عامين.


يأتي ذلك وسط قوة الطلب من الصين على السلع الزراعية الأمريكية لا سيما الصويا، وفقا ما أكدت بيانات وإحصائيات رسمية.


كانت عقود الصويا قد أغلقت أمس عند 10.08 دولار للبوشل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران عام 2018.

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وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من الصويا والمخزون منه في موسم الحصاد 2020/2021.


وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:34 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 9.92 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 10.05 دولار في حين سجل أقل سعر عند 9.90 دولار.

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