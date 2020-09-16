شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تلحق بالذهب وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ومع تحول الأنظار نحو قرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة تطورات السياسة النقدية وما يمر به الاقتصاد الأمريكي من تحديات في ظل أزمة فيروس "كورونا".

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وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي غدا الأربعاء عن قراره بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بإبقائها عند الصفر بناء على تصريحات رئيسه "جيروم باول" السابقة التي تعهد من خلالها بتثبيت الفائدة إلى حين عودة الاقتصاد لمسار النمو.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 11 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.464 دولار للأوقية عقب مكاسب في جلسة الإثنين بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 27.865 دولار وأقل سعر عند 27.195 دولار.