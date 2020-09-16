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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب صدور بيانات حكومية إيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أفضل في الأغلب من توقعات المحللين.
وكشفت بيانات حكومية عن أن التغير في طلبات إعانة البطالة بلغ 73.7 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 99.5 ألف طلب.
وانخفض مؤشر متوسط دخل المواطنين في المملكة المتحدة بنسبة 1% في الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض نسبته 1.3%.
أما معدل البطالة في بريطانيا، فقد ارتفع إلى 4.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 3.9%.
هذا، وتخشى الحكومة البريطانية وغيرها من الدول في اوروبا من موجة ثانية من فيروس "كورونا" لا سيما أنه لم يتم الحديث بعد عن لقاح فعال وآمن في القارة العجوز.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2889، وسجل أعلى مستوى عند 1.2926 في حين سجل أقل سعر عند 1.2816.
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