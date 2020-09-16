الاقتصاد

الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي غدا.


واستهل الاحتياطي الاتحادي اجتماعه اليوم لمناقشة أبعاد وتطورات السياسة النقدية وظروف الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة فيروس "".


وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي غدا الأربعاء عن قراره بخصوص مدل الفائدة مع توقعات بإبقائها عند الصفر بناء على تصريحات رئيسه "جيروم باول" السابقة التي تعهد من خلالها بتثبيت الفائدة إلى حين عودة الاقتصاد لمسار النمو.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد اتخذ قرارا على هامش اجتماعات "جاكسون هول" في الشهر الماضي أعلن من خلالها تغيير استراتيجيته بشأن التضخم، وذلك بالسماح بارتفاع متوسط الأسعار لبعض الوقت.


من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو 2.50 دولار إلى 1966.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الأول من سبتمبر/أيلول، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1982.4 دولار وأقل سعر عند 1955.6 دولار.

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