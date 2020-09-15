شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ريكاب للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبور للاستثمار العقاري، أسمنت سيناء، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية للمحابس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، المهندس للتأمين، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 329.5 مليون ورقة مالية بقيمة 934 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.7 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.23%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4215 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 967 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 13.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.24%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 37.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 14.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 33.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.