شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى للحاصلات الزراعية " يحذر من تأثير "بريكست "على المنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف البلتاجى ، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن انجلترا تعد من أهم الأسواق التصديرية للسلع والمنتجات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية ، وفى مقدمة هذه الحاصلات الفاصوليا الخضراء والبصل الأخضر، وأيضا الفاكهة من العنب والخوخ والجوافة والمانجو ، وهناك حاجة ماسة لوجود وسيلة نقل سريعة لهذه المنتجات للأسواق البريطانية .

وقال البلتاجى ، إن وجود وسيلة نقل سريعة للأسواق الخارجية ، سيعمل على رفع معدلات التصدير ، منوها الى أن هناك مشكلة ستواجه الصادرات المصرية ، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى ، " البريكست " 1 يناير 2021 ، لأنه هذا سوف يترتب عليه فحص السلع مرتين الأولى عند وصولها الى الدول الأوروبية أولا ثم إعادة نقلها وفحصها مرة أخرى إلى انجلترا وهو أمر لا يقبله السوق الإنجليزى فى فحص السلع أكثر من مرة فى أكثر من ميناء، ولابد من التدخل السريع لإيجاد طرق نقل مباشرة من ميناء بمصر إلى الموانىء الأوروبية مباشرة .

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وعلى صعيد آخر أشار البلتاجى، إلى أن انضمام مصرلاتفاقية اليوبوف ، يدعم التصدير للخارج بكميات أكبر ووقت تصديرى أطول على مدار العام ، موضحا أن اليوبوف هى منظمة تحمى حقوق الملكية الفكرية لكل مربى من الأصناف الجديدة من البذور النباتية ، مضيفا أن مصر انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام لتشجيع قدوم المربيين وهم أصحاب البذور النباتية الجديدة إلى مصر والتى تحمى بموجبها أبحاثهم العلمية من السرقة فى أى دولة ، حيث أن التعاقد مع أصحاب البذور النباتية يتم وفقا لشروط يحصل بموجبها صاحب البذور على رسوم بعد خروج المحصول وتصديره للخارج وهذه الرسوم تحدد وفقا للتعاقد مع الفلاح والمربى ويتم دفعها سنويا ، لافتا إلى أن انضمام مصر ساعد فى حفظ حقوق المرببين فى أبحاثهم العلمية للبذور النباتية الجديدة ويحق لهم اللجوء للتحكيم فى مصر فى حالة سرقتها من أى مزارع .