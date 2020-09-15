شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء عن بياناتها الرسمية.



كانت "أوبك" قد ذكرت في تقريرها الشهري بأنها لا تزال تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الخام بنحو 9.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري بسبب أزمة فيروس "كورونا".

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وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش عند 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.

وتلقى النفط دعما من اجتياح الإعصار "سالي" مناطق في خليج المكسيك مما أثر سلبا على أنشطة الإنتاج.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 38.5 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 38.5 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 37.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3% إلى 40.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.8 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.